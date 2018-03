Cleveroni tootmise eripäraks on, et Viljandis töötab ettevõte välja oma insenertehnilised lahendused ning paneb pakiautomaadid kokku, reaalne osade tootmine on aga mööda maailma laiali. Täpsemalt tulevad erinevad osad erinevatelt tootjatelt nii Eestist, Euroopast kui Aasiast. «Kõik detailid tehakse teistes firmades.»

Kokku koosneb üks pakiautomaat 6000 erinevast osast. Kütt pakub, et põhiline osa neist tuleb umbes kümnest riigist. Küll aga on esimesed uljad ettevõtted asunud Cleveroni disaine järgi tegema. «Info liigub,» märkis Kütt.

Sellel, kui palju patente Cleveronil tänaseks on, ei jõua Kütt enam järge pidada. «Eks meil on neid järjest sisse antud. Siis on meil kasulikud mudelid ja disainid, mis on kaitstud. Ma arvan, et igal kuul läheb meil midagi kaitsmisele. Patendid on eri riikides ... Meil ikka on neid.»

Ettevõttes on ka põhikohaga patendispetsialist, kes hoiab silma peal patenditaotlustel, et ettevõte ise patenteeriks oma asjad ja ei rikuks kellegi teise patendiõigusi. «See on tegelikult see maailm, mis on Eestis väga alaarenenud. On küll patendibürood, kes oskavad bürokraatia ära lahendada, taotlused sisse anda, aga see on ka kõik,» tõdes Kütt.

Järgmine samm: pakiautomaadid kodudesse

Cleveroni inimesed elavad mõtetes juba tulevikus ja keskenduvad veelgi innovaatilisematele lahendustele. «Mida me tegelikult inimestele pakume? Me pakume neile aega,» ütleb Kütt. Seetõttu on ta tugevalt veendunud, et meile harjumuspärased pakiautomaadid kolivad peagi meie koju. Ettevõttel on juba olemas ka lahendused nii korter- kui eramajadele.

Viimastele mõeldud lahenduses on olemas ka külmkapp, et ei peaks aega raiskama toidupoes käimisele, vaid et selle saaks aega kokkuhoides hoopis e-poest koju tellida. Koju paigaldatava pakiautomaadi turuhind võiks Küti hinnangul jääda korraliku mobiiltelefoniga samasse ehk 1000 euro kanti. «See ongi kõige raskem asi, mille kallal me praegu tööd teeme.»

Kortermajadele mõeldud lahendused, kuhu saab lisaks piimale igapäevased ajalehed tellida, on juba paigaldatud esimestesse uusarendustesse nii Tallinnas kui Tartus. Selle pakiautomaadiga ei pea käima hommikul ise postkasti kontrollimas, et teada saada, kas ajaleht on juba kohale jõudnud. Kui postiljon on ära käinud, annab sellest tekstisõnum märku.

«Praegu on pakiautomaate kümnetes tuhandetes üle maailma. Eestis on pakiautomaat võrdväärne sularahaautomaadiga. Maailmas aga on sularahaautomaate kolm miljonit,» kirjeldab Kütt, kes usub, et varsti on Eestis rohkem pakiautomaate kui sularahaautomaate. Juba kodudesse tulevaid pakiautomaate saab suurendada kümnete miljoniteni, märgib Kütt.