Estonia klaver – Euroopa saadik Ameerikas

Koos õpingutega Ameerika Ühendriikides algas ka ränk töö ühelt poolt müügivõrgu ülesehitamise, samuti klaverite kvaliteedi tõstmisega.

«Kui me Ameerikasse müüma hakkasime, saime oma pillide kvaliteedile kõige madalama hinnangu. Sealt edasi hakkasime tohutult parendama pillide kvaliteeti. Hakkasime tegema vähemalt 100 muudatust aastas ja seda aasta-aasta järel. Oli hirm, et kui rohkem teha, jääb tootmine seisma,» meenutas Indrek Laul esimesi aastaid Ameerika turul.

Samas oli tarvis investeerimiseks raha, aga selle teenimiseks oli vaja müüa pille. «Oli tunne, nagu parandaks autot samal ajal kui see sõidab,» ütles Laul. «Meile on öeldud, et kvaliteedi paranemine ja selle tunnustamine on nagu Broadway, mis läheb diagonaalis läbi Manhattani. See olevat pretsedenditu juhtum. Eesmärgiks sai kvaliteet ja selle nimel on tehtud väga palju tööd,» lisas ta.

Üheksakümnendatel aastatel olid nii meie kui ka teised Ida-Euroopa klaverivabrikud suurtes raskustes. Kuna ettevõtte ladudes oli palju polüesterlakki, kaaluti võimalust hakata tegema köögimööblit, nagu näiteks tehti Petrovi vabrikus, mis on Euroopa suurim akustiliste klaverite tootja.

Toonane juhtkond tõstis käed ja pakkus aktsiaid Indrek Laulule. «Mäletan seda kõnet, kui tolleaegne direktor ütles, et kui sa seda asja teha ei võta, siis läheb asi põhja,» meenutas ta.

Laulust, kellel oli mingi kogus ettevõtte aktsiad ka varem, sai alates 2004. aastast ettevõtte ainuomanik. Omanikuks saades võttis ta tööle oma isa Venno Laulu, kes praegu töötab ettevõtte juhatajana.

«Isa on olnud konservatooriumi rektor ja tal oli kogemusi rahvusvahelistes žüriides osalemises, tänu millele on ta hea rahvusvahelises suhtluses,» selgitas Indrek.

Klaverivabrik on olnud stabiilne, et peaaegu 20 aastat on ettevõtte käive olnud stabiilselt kahe miljoni euro ringis, mis tähendab, et ettevõte ei kasva, aga kahjumis on oldud vaid ühel aastal – 2010.

«Arvan, et me kasvame väga palju sisemiselt. Pärast kriisi tulime välja kahe uue mudeliga – Estonia 210 ja 225 (numbrid tähendavad klaveri pikkust sentimeetrites – T. Oja). Meie eesmärk oligi tutvustada neid suuremaid mudeleid ja minna mängima kõrgliigasse. Sealt edasi oli teine põhimõte teha mitte niivõrd arvuliselt palju, vaid rõhuda kvaliteedile,» selgitas Laul. «Klaveril on umbes 10 000 komponenti. Ja käsitsi tehtud pillidel on kvaliteet hästi oluline,» lisas ta.

Selleks, et tagada klaverite kõrge kvaliteet on ettevõtte 42 töötajast neli ehk kümme protsenti professionaalsed muusikud. «Üks neist mängis kümme aastat ERSO-s tšellot,» toob näite Venno Laul.

Lisaks kvaliteedile rõhuvad Laulud Estonia klaverite Euroopa päritolule. «Me väärtustame ajaloolisi traditsioone, mis on Eestis ja mis on Euroopas. Meie klaverites on ainult Euroopa komponendid, et välisturgudel oleks identiteet selge,» toonitas Laul.

Euroopa klaveritootjaid jääb järjest vähemaks – need kas müüakse ära (peamiselt Aasiasse) või lõpetavad lihtsalt tegevuse. Estonia on Euroopas üks viimaseid mohikaanlasi. Väidetavalt ostavad hiinlased ka mittetegutsevate tehaste Euroopa kaubamärke, sest nii on toodangut lihtsam müüa.

Indrek Laulu sõnul on USA turu valik teadlik otsus ja 90 protsenti ettevõtte toodangust läheb sinna. Kokku on läinud teisele poole Atlandi ookeani umbes 3500 klaverit.

«See on klaverite müügiks väga hea koht ja väga suur turg. Me oleme teinud otsuse, et püüame teha ühes kohas oma nime tuntuks ja suunata sinna kogu energia. Mitte olla killustatud mitme turu peale,» toonitas Laul.

Samas müüakse ka Euroopasse ning viimasel ajal ka Austraaliasse ja Hiinasse, aga ettevõtte käekäik sõltub ikkagi eelkõige Ameerika turust ja Indrekust. Küsimusele, mis saab tulevikus, vastas Indrek: «Minu nägemus on selline, et mu poisid, kes on praegu 11 ja 13, tunnevad selle vastu niipalju huvi, et nad ühel päeval tahavad tööd jätkata.»