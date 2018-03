Juncker: EL valmistab ette vastumeetmeid USA kaubamärkide vastu

EK asepresident, Soome ekspeaminister Jyrki Katainen ütles reedel AFP-le, et "väike võimaluse aken on veel avatud" ning Euroopa ei ole oht USA-le.

"See tähendab, et USA president ei ole veel ettepanekuid allkirjastanud. Seepärast me loodame, et ta kaalub veel uuesti oma eesmärke," ütles Katainen. "Me oleme väga lähedal kiiresti levivale kaubandussõjale ja sellises sõjas on ainult kaotajad, mitte võitjad."