Tõniste: Ossinovski jutt jääb mulle arusaamatuks

Nimelt Ossinovski ütles reedel Äripäevale antud intervjuus, et kuigi tal on alkoholiaktsiisi teemalisest debatist «kopp ees», on ta siiski kõike õigesti teinud, riigimehelikult käitunud ja et praegused pingutused tasuvad ära umbes viie aasta pärast, kui rahvas joob vähem. Probleeme nägi ta aga rahandusminister Toomas Tõniste käitumises.

Ta rääkis, et Tõniste, kes tegelikult vastutab rahandusministrina alkoholi aktsiisipoliitika eest eelarve mõttes, on pugenud varju. Lisaks andis ta mõista, nagu üritaks mullu suvel ministriks tõusnud Tõniste vastutusest kõrvale puigelda.

«Aga põhimõtteliselt pugeda peitu ja öelda, et tead, mina polnudki seal ausalt öeldes laua taga, kui neid otsuseid tehti ja see oli see oli hoopis kellegi teise ettepanek, mis tuli jumal teab, kust – vot sellist asja ma väga väärikaks ei pea,» ütles Ossinovski.

Rahandusminister Tõniste oli sellise jutu peale üllatunud. «Ossinovski kriitika jääb mulle arusaamatuks! Peidus pole keegi olnud :)» vastas minister kirja teel, viibides ise välismaal.

«Olen just rõhutanud, et aktsiisitõusudega on üle piiri mindud!» kordas Tõniste. Seetõttu tegi ta 2017. aasta sügisel ettepaneku alkoholi aktsiisitõuse poole võrra vähendada. Nii tõusis näiteks õlle aktsiis tänavu veebruaris 18 protsenti asemel 9 protsenti.

Ta põhjendas, et otsust tehes pidas ta silmas just aktsiiside viletsat laekumist, aga ka laiemat piirikaubanduse negatiivset mõju Eesti majandusele. Seetõttu oleks teda vale peitu pugemises süüdistada, on mees kindel.