Alexela haub börsiplaani

Alexela Group kaasab Euro Oili tanklavõrgu ostmiseks 25 miljonit eurot LHV ja Swedbanki pensionifondide raha, aga üks variant, mida kaaluti, oli ka börsile minek. Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane ütles, et börsileminek on pikemas plaanis üks võimalus, aga see võiks toimuda 3-5 aasta perspektiivis.