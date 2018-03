Rain Rosimannus pääses Autorollo kahjude maksmisest

Praeguses ringkonnakohtu menetluses oli vaidluse all hageja esimene nõue kahju hüvitise 176 600 eurot ja viivise saamiseks Rain Rosimannuse, Siim Roode, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu, hageja neljas ja viies nõue Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ulatuses, milles need nõuded nimetatud kostjate vastu rahuldati, ehk neljas nõue 17 954,75 euro ja viivise ning viies nõue 6 135,52 euro ja viivise väljamõistmise osas.

Keit Pentus-Rosimannus ütles tänast kohtuotsust kommenteerides, et õiglus võitis ja tema vastu algusest peale alusetult esitatud valekaebused kaotasid. «Tänaseks on kõik Eesti kohtuastmed kokku viiel korral lükanud tagasi kõik minu vastu esitatud kaebused ja viiel erineval moel öelnud, et need on olnud algusest peale alusetud,» märkis ta.