Hiina parlamendist on saanud miljardäride klubi

Analüüsikeskuse Hurun Report, mis jälgib jõukaid hiinlasi, on välja arvutanud, et Hiina 153 superrikka parlamendiliikme vara netoväärtus (vara miinus laenud -T.O) on kokku 650 miljardit dollarit. See on vaid veidi vähem kui Šveitsi sisemajanduse kogutoodang, kirjutab The New York Times.