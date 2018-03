Ehitusfirmade liit: meil on mitu ettepanekut, kuidas kord ehitusplatsidel majja lüüa

Postimees kirjutas loos «Mõtlesin, et Ämaris ikka ei tõmmata!», kuidas 40-aastase staažiga müürimees Heiki Tomson ehitas detsembrist veebruari keskpaigani lennubaasi uut staabihoonet, mida rahastavad ameeriklased, ning kus talle palka maksti mustalt. Küll aga jäi tal seegi saamata.

Astlanda Ehituse juhid, kes esindavad objekti peatöövõtjat, kinnitavad kui ühest suust, et neil puudub ülevaade alltöövõtja alltöövõtjatest, keda askeldab objektil lausa mitu tükki. «See, kuidas alltöövõtufirma oma töölistega käitub ja neile maksab, on firma enda asi,» ütleb loos Astlanda töödejuhataja Rene Sütt.

Eesti Ehitusfirmade Liidu tegevjuhi Indrek Petersoni sõnul on nad otsinud koos maksuametiga lahendusi nii ümbrikupalga vähendamiseks ehitusplatsidel kui sellele, et peatöövõtjatel oleks selgem ülevaade, kes täpselt nende ehitusplatsidel töötavad.

«Me oleme maksuametiga siin üritanud mingeid meetmeid välja mõelda,» lausus Peterson, tunnistades samas, et seni ei ole veel ühtegi otseselt kasutusele võetud. «Katsume selles suunas liikuda, aga ega see lihtne ei ole.»

Kuigi praegu peavad tööandjad registreerima töötajad vastavas registris, siis on ka peatöövõtjad öelnud, et kõikide töötajate kontrollimine muutuks väga ajamahukaks. Liidu esindaja sõnul on see ehitusettevõtjatele endile ka suureks probleemiks, mistõttu on nende nägemus, et töötajate registrit tuleks edasi arendada, et see sobituks paremini ehitussektori eripäradega.

«Kui ligipääs objektile tagatakse läbi elektroonsete väravate, siis igal juhul peab olema töötaja kaart, kus on triipkood ja selle triipkoodi alusel kas siis läbi mingisuguse mobiiliäpi või seesama värava valvur saab tuvastada, kas seal kaardi peal näidatud isik ka tegelikult vastab sellele isikule, mis ettevõttes ta töötab ja kellena ta seal töötab.»

Siis on juba väga lihtne kontrollida, kas ta on selle objekti alltöövõtjate nimekirjas. «Täna seda sellisel tasemel käivitunud ei ole, aga see peaks muutma selle olukorra lihtsamaks,» on Peterson veendunud. Teine ehitusettevõtjate ettepanek on seotud lepingutingimustega, mis küll puudutaks ainult riigihanke korras valmivaid objekte nagu seda ka Ämari lennubaas näiteks on.

Alltöövõtjate hindamiseks e-register

See näeks ette, et kui peatöövõtja võtab endale mõne lepingulise kohustuse, siis sõlmiks alltöö lepingud ainult nende partneritega, kellel on teatud kriteeriumid täidetud. «Need tunnused me oleme siin ka maksuametiga kokku leppinud, aga tunnustele vastavuse kontrollimine on praegu see mure,» märkis Peterson.

Ehitusettevõtjate nägemuses võiks see väljenduda e-registrina maksuameti süsteemis. «Piisab lihtsalt, kui enne lepingu sõlmimist see peatöövõtja läheb ja trükib selle registrikoodi sisse ja ta saab automaatselt vastuse, kas ta vastab nendele hea ettevõtte tunnustele või ei vasta,» kirjeldas Peterson.