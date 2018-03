Vanametalli ettevõtetes tuvastati suur ports rikkumisi

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on põhiprobleemiks jätkuvalt aus ja adekvaatne riskide hindamine. «Suuremates ettevõtetes näeme, et riske osatakse juba paremini hinnata ning paremat töökeskkonda luua. Väiksemates ettevõtetes peame aga ikka veel selgitama, miks töökeskkonna nõudeid järgima peab ja miks need kasulikud on,» ütles Oja.