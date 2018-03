Aasta parimaks ettevõtteks pürgib viis firmat

Taxify OÜ – Martin Villig ja Markus Villig. Taxify on transpordiplatvorm, mis vahendab taksoteenust. Ettevõtte asutas Markus Villig 2013. aastal. Taxifyl on üle 5 miljoni kliendi enam kui 20 riigis.

«Eesti ettevõtjad on muutunud kümne aastaga julgemaks. Kõige paremini väljendub see kasvanud ambitsioonis murda välisturgudele ning seal ka läbi lüüa,» ütles EY partner Ranno Tingas finaliste iseloomustades.

Nii rahvusvahelisel areenil kui ka EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursil ei ole ettevõtte edukuse mõõdupuuks ammu enam ainult kasvunumbrid. «Majandustulemustest olulisem on soov ühiskonnale oma tegevusega midagi tagasi anda. Mida rohkem ettevõtja enda ümber toimuvast hoolib, seda suurem on jalajälg, mis suudetakse endast maha jätta,» lisas Tingas.

EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitli omanik tehakse teatavaks 15. märtsil toimuval pidulikul galaüritusel. Valiku teeb žürii, kuhu kuuluvad Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ) ning EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 laureaadid Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS / ON24 AS).