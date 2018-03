Kümme aastat Eesti majanduses, mis tegid tugevad tugevamaks

Teda hämmastas, kuidas on meie ettevõtted suutnud nii kõvale survele vastu panna. «Kui meie ettevõtjad oleksid peale selle, et nad on head tootjad, ka sama head müügimehed kui nii mõne teise rahvuse esindajad, oleksid nad päris kõvad poisid,» muheles Vitsur.

Vene kriisiks oli kõvasti trenni tehtud

Mis andis veel viimasel kümnel aastal tooni? Paljudele ettevõtjatele meenus 2014. aastal alanud Vene kriis. Teatavasti kehtestasid lääneriigid Venemaale sanktsioonid, viimane kehtestas omakorda vastusanktsioonid ja kaubavahetus idaturuga praktiliselt kustus.

Jaan Puusaagi pani aga imestama, et ühe turu sulgemine Eestit nii vähe mõjutas. Talle kangastus võrdluseks möödunud sajandi viimaste aastate Vene kriis, mil rubla devalveeriti ja Eesti majandus jäi sisuliselt seisma.

Kuigi oli valdkondi nagu transiit, põllumajandus ja toiduainetööstus, mida 2014. aasta sanktsioonid räsisid, ei löönud see meie majandust tervikuna rivist välja, möönis Puusaag. «See on märgiline, kuidas me oleme 10 aasta jooksul suutnud Venemaast lahti öelda ja uued turud ning võimalused leida. See näitab meie majanduse head tervist,» märkis ta.

Jüri Raidla märkis siinkohal, et meie ettevõtjate edu taga on suisa geneetiline võimekus kohaneda muutustega ülimalt keerulises geopoliitilises asukohas. Aitas ka see, et paljude ettevõtjate jaoks ei olnud Vene turu kukkumine mingi uus nähtus.

«Esimest korda tehti selle nähtusega tutvust 1990ndate alguses, teist korda 1990ndate lõpus, kolmandat korda pärast pronksiööd ja neljandat korda pärast 2014. aastat. Seega, trenni on tehtud kõvasti,» ütles Raidla. Samas ei tähenda meie ettevõtjate paindlikkus seda, et peaksime ise Venemaa turgu kukutama, leidis ta. «Kahjuks on Eesti poliitikas Vene turu ära kukutamisega viimase kümne aasta jooksul liigagi palju tegeldud.»

Heaoluriik on õuele jõudnud

Kui paljude ettevõtete majandustulemused sõitsid kriisi järgselt ameerika mägedel, siis puhastusvahendeid tootva Chemi-Pharm ASi jaoks erilist madalseisu polnud ja tulemused jätkasid kasvamist. Ettevõtte juht ja omanik Ruth Oltjer, kes pälvis aasta ettevõtja tiitli 2012. aastal, ütles, et nende edu tuleneb ettevõtte spetsiifikast: haiglad vajavad tooteid sõltumata majanduslikust olukorrast.

Oltjer on kindel, et Eesti ettevõtjaid on aidanud paindlikkus ja nende võime kohaneda kiiresti uute situatsioonidega. Ettevõtjatele on kasuks ka keskmiselt väga töökas Eesti inimene, kes on valmis hea elustandardi nimel pingutama, rääkis ta.

Uurides, mis on viimase kümnendi olulisemad muutused meie majanduses, jõudis Oltjer jutuga kiiresti 2016. aasta novembrisse, mil pikalt võimul olnud Reformierakond tõugati troonilt ja valituse pani kokku Keskerakond. Kuigi valitsusele saab alati midagi ette heita, oli kümme aastat tagasi ettevõtjate kindlustunne suurem ja neid kuulati rohkem, rääkis ettevõtja.

«Kogu see praegune rapsimine ja valitsusepoolne ebakompetentsus tekitab ettevõtjates teatavat ebakindlust. Valikuta raha külvamine ehk tasuta teenuste nimekirja laiendamine kõigile elanikele sõltumata isiku majanduslikust toimetulekust on ohtlik tendents ja viib ebamajanduslikkuse ja korruptsiooni vohamisele ning mõttetute raiskamisteni,» ütles Oltjer.

Jaan Puusaag lisas, et kümnendiga on Eestist kadunud tõeliselt parempoolne erakond. «Kõik on liikunud tsentrisse või vasakule, aga tõeline ettevõtjate erakond on puudu, mida valiksid pragmaatilise meelega parempoolsed kodanikud,» tunnistas mees. «Reformierakonnast on saanud populistlik rahvapartei.»

Nii Puusaag kui Oltjer tõdesid, et viimastel aastatel on ka majandus uuesti kasvama hakanud. Selle vältimatu kõrvalnäht on suurenenud tööhõive, mis tähendab tööstusettevõtete jaoks kahte asja: pidev töökäte puudus ja meeletu palgasurve. Meie eelis madalapalgalise riigina on kadumas, möönis Oltjer.