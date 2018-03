​«Mõtlesin, et Ämaris ikka ei tõmmata!»

Ehitaja Heiki Tomsoni sõnul on kogu Eesti ehitussektor musta ning alamakstud tööjõu tõttu kõvasti maha jäänud ning lootust, et kalevipojad koju ehitama tuleks, ei paista.

Harjumaal Ämari lennubaasis ehitatakse ameeriklaste raha eest uut staabihoonet, mille projekt on nii salajane, et ajaleheveergudel sellest ülevaadet anda ei saa. Ehitusfirma juht ütleb aga otse, et tema jaoks pole vahet, on see kortermaja või NATO lennubaas, ja juhtus nii nagu ehitusel ikka – ehitajad töötasid mustalt ning kurdavad nüüd saamata jäänud palga üle.