Magentic MRO hakkab Hispaania lennufirma lennukeid hooldama

«Meil on hea meel teha koostööd meie pikaajalise kliendiga Air Nostrumiga Zagrebi ja Kopenhaageni lennujaamades. Tugev kohalolek strateegiliselt paiknevatel rahvusvahelistel lennujaamadel annab meile suurepärase võimaluse teenindada Magnetic MRO kliente ja teostada rahvusvahelist kasvu strateegiat,» ütles Magnetic MRO liinide hooldujuht Andrei Tchurikov pressiteate vahendusel.

Magnetic MRO on Kopenhaageni lennujaamas tegutsenud alates 2017. aasta suvest, mil seal avati üksus. Alates tänavusest veebruarist teenindatakse seal ka Air Nostrumi lennukeid.

Seejuures loodab Magnetic MRO avada tänavu märtsis üksused Groningenis ja Hamburgi lennujaamades. Varaemalt on Magnetic MRO teatanud, et ettevõte laiendab oma Airbus A330 liinide hooldusvõimalusi.

Käesoleva aasta alguses teatas Baltcap, et müüb koos vähemusaktsionäridega 43 miljoni euro eest täisosaluse Magnetic MRO-s Hiina ettevõttele Guangzhou Hangxin Aviation Technology'le. Tehingu lõpuleviimine on planeeritud märtsi lõppu, kui osapooled on täitnud kõik vajalikud regulatiivsed nõuded.