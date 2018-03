Luminor: pole põhjust palgasurve leevendumist oodata

«Viimane eeldus on paranenud väliskeskkonna taustal paljuski täidetud ning pole põhjust oodata, et Eestis palgasurve leevenduks. Seda enam, et Eestis on tööpuuduse määr kahe viimase kvartali keskmisena jõudnud juba 5 protsendipunkti lähedale ning seda olukorras, kus tööjõus osalemise määr püsitab täiesti uusi rekordeid,» märkis ta.

Kuigi palgakasv võttis eelmise aasta esimeses pooles hoogu maha, siis aasta teises pooles see juba kiirenes. Palmi sõnul peab ettevaates arvestama ligi 6-protsendilise palgakasvuga, mis on marginaalselt aeglasem kui möödunud aastatel.

«Kiirem majanduskasv keskeltläbi aitab ning võimaldab ettevõtetel teenida rohkem tulu, mis omakorda pehmendab palgasurve mõjusid. Ettevõtete müügitulu pöördus möödunud aastal kahekohalisele kasvule ning ka kasumid kasvasid taastuvate investeeringute taustal. Madalama lisandväärtuse kasvuga ettevõtete jaoks on kiire palgakasv pikemas perspektiivis selgeks väljakutseks, sest tööjõukulude kasv on lähedane või ületab müügitulu kasv,» lisas Palm.

«Harude lõikes on palgakasv reeglina täna siiski kiirem sektorites, kus on toimunud kiirem tulude kasv. Palgakasv on seega diferentseeritud. Globaalses konkurentsis püsimiseks on vältimatu, et palgad lähenevad euroala keskmise suunas,» ütles ta.