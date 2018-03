PÕHJALIK ÜLEVAADE: mis ettevõte on lennuintsidendi läbi teinud SmartLynx?

Eile õhkutõusmise järel kohe Tallinna lennujaamas hädamaandumise teinud lennuki omanikfirma SmartLynx on Läti päritolu ettevõte, mis kuulub tänaseks Hollandi investeerimisfirmale.

Kuigi Eestis tegutseb lennufirma tütarettevõte 2012. aastast saadik SmartLynx Airlines Estonia OÜ nime all, pakkus Läti ettevõte tšarterlende Eesti reisibüroodele juba enne seda. 2016. aastaks töötas ettevõtte Eesti tütarfirmas täiskohale taandatuna 8 inimest.

Kui kuni 2015. aastani liikus lennufirma Eestis korralikus kasvutempos, siis 2016. aastal tabas ettevõtet korralik tagasilöök. Kui 2015. aastaks küündis ettevõtte aastane müügitulu ligi 32 miljoni euroni, siis 2016. aastaks langes see ligi kolmandiku võrra 23 miljoni euro peale. Ka vähenes ettevõtte kasum 100 000 euro võrra.

Samas, kui vaadata ettevõtte majandustulemusi Läti kontserni tasandil, on need alates 2011. aastast ainult kasvanud. Kui 2011. aastal oli ettevõtte müügitulu üle 49 miljoni euro, siis 2017. aasta esialgsetel andmetel on müügitulu enam kui 2,5 korda kasvanud, küündides 131,4 miljoni euroni.