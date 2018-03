Eestis on kohti, kus palgad hoopis langevad

Viimastel aastatel räägitakse Eestis üha rohkem palgakasvust, isegi palgarallist. Selleks on ka põhjust. Statistikaameti andmetel tõusis möödunud aastal keskmine brutokuupalk 6,5 protsenti ja küündis 1221 euroni. Möödunud aasta detsembris ulatus see lausa 1330 euroni. Nii kõrget palka pole Eesti inimesed kunagi teeninud.

Keskuste ja perifeeria käärid suurenevad

Kui vaadata maakonniti, kasvasid palgad mullu enim Rapla- ja Ida-Virumaal, vastavalt 1034 ja 997 euroni kuus. Ida-Viru edu taga on tõenäoliselt nafta maailmaturu hinnatõus, mis vedas kasvule sealse mäetööstuse, eeskätt põlevkivisektori.

Absoluutnumbrites troonib palgaedetabelit suure edumaaga Harjumaa, kus keskmine brutokuupalk suurenes mullu 6,5 protsenti 1353 euroni. Järgneb Tartumaa, kus palgad kasvasid 5,8 protsenti ja küündisid keskmiselt 1215 euroni. Sissetulekud rühkisidki ülesmäge igal pool, välja arvatud kolmes maakonnas: Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal. Seal pöördus palk lausa langusse, mis võib majanduskasvu tingimustes uskumatuna näida.

Võib öelda, et just saared on jäänud vaeslapse rolli, kuna sealne keskmine palgatase (Hiiumaal 883 eurot ja Saaremaal 876 eurot) jääb mandri keskuste omast kõvasti maha. Saarte elanike palk moodustas vaid kaks kolmandikku Harjumaa inimeste sissetulekuist. Veelgi enam, Saaremaal langes keskmine palk aastaga 1,6 protsenti ja Hiiumaal 0,5 protsenti. Läänemaal langes keskmine brutopalk 1,5 protsenti, kuid sealne keskmine ületab siiski napilt 1000 euro piiri.

FOTO: Statistikaamet

Kui Eesti sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasv oli mullu viimase kuue aasta kiireim, siis kuidas on see võimalik, et majanduskasvu viljad pole saartele jõudnud? Statistikaameti juhtivstatistik Kai Maasoo ütles, et konkreetset põhjust välja tuua on väga keeruline. Tema sõnul on Hiiu- ja Saaremaal alati väiksem palk olnud.

Siiski kui Hiiumaa statistikasse lähemalt sisse vaadata, selgub, et sealses olulisimas majandusharus ehk töötlevas tööstuses oli brutopalga kasv tagasihoidlik. Seevastu langesid palgad põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses. Lisaks kahanes brutopalk ehituse ja kaubanduse tegevusalal.

Saaremaa suurim pidur oli samuti töötlev tööstus, kus palk ei tõusnud. Kaubanduses, ehituses, veonduses ja laonduses tasud aga sootuks kahanesid.

Päris vaesuses ei virele

Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht ja Saarte Liinid ASi juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles, et tal puudub küll täpne statistika, aga kogemuse ja tunnetuse saab välja tuua paar asjaolu, miks keskmine brutokuupalk Saaremaal nii madal on.

Esiteks, tema sõnul on Saaremaal võrreldes teiste maakondadega suhteliselt rohkem ettevõtjaid – ühemehe osaühinguid ja FIEsid. «Usun, et paljud nendest ettevõtjatest on küll oma ettevõtetes palgal, kuid pigem väikese või miinimumtasuga ja ülejäänud tulu võetakse välja ettevõtlustuluna ehk dividendidena,» märkis ta. See aga palgastatistikasse ei jõua ja tirib keskmist alla.

Teine põhjus võib peituda selles, et väga paljud inimesed töötavad sellistes majandussektorites, kus palgad ongi väiksemad: jaekaubandus, toitlustus, teenindus- ja turismisektoris, lisas Vatsfeld.

Peale selle on Saaremaa mandrist eraldatud ja tööjõu liikuvus on seetõttu väiksem kui mujal. «Saartel ongi inimesed, kes pole siin ainult palga pärast, kuid tahtes kodusaarel elada, tuleb neil tihti võtta ka töö ja palk, mida siin pakutakse. Sest lihtsalt pole nii palju, mida valida,» rääkis ettevõtja.

Ta rõhutas, et kindlasti ei saa ainuüksi statistika põhjal öelda nagu vireleksid saarlased vaesuses. «Meil on väga palju tublisid ettevõtteid, kus makstakse kindlasti keskmisest kõrgemat palka,» lõpetas Vatsfeld.

Põllumajanduses palgad külmutatud

Kui süveneda möödunud aasta palgakasvu tegevusalade lõikes, vedasid palgarallit üleriigiliselt info ja side tegevusala, mäetööstus ja energeetikasektor. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) tõusid palgad aastaga veidi rohkem kui kümnendiku võrra 2094 euroni. See on ühtlasi ka ainuke tegevusvaldkond, kus keskmine kuupalk on suurem kui 2000 eurot.

Mäetööstuses ja põlevkivisektoris tõusid palgad 11,1 protsenti ja ulatusid 1512 euroni, nagu öeldud, seda eeskätt tänu nafta maailmaturuhinna taastumisele. Finants- ja kindlustustegevuse töötajad teenivad kuus keskmiselt 1996 eurot, avaliku halduse töötajad 1485 eurot. Mõlemas sektoris toimus tubli palgakasv.

FOTO: Statistikaamet

Ometi on tegevusalasid, kus keskmine palk sisuliselt tõusnud ei ole. Üks selline on näiteks põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, kus brutokuutasu nihkus vaid 0,4 protsenti ülespoole 1064 euroni. Väikest kasvu näitasid ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate palgad, samuti kultuuritöötajate palgad.

Absoluutvääringus on väikseimad keskmised palgad teeninduses, majutuses ja toitlustuses ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkonna töökohtadel.