Valitsus tuli tööandjatele elektriaktsiisiga vastu

Tööandjate keskliidu sõnul on Eesti üks väheseid riike Euroopas, kus suurtootjad maksavad täna kinni väiketarbijate madala elektrihinna. Energiamahukas tootmine on seotud küll peamiselt suurettevõtetega, kuid see aitab luua majanduses suuremat lisandväärtust ja suurendada tööhõivet. Meede puudutab hinnanguliselt ligikaudu 240 Eestis tegutsevat ettevõtet. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastama ISO 50001 standardile ning ettevõtte elektrointensiivsus peab olema eelnenud majandusaastal keskmiselt 20 protsenti või rohkem.