Selgus Rail Balticu opereerimisplaani koostaja

ETC Transport Consultants peab välja töötama Rail Baltica raudteekoridori üldise opereerimisplaani kontseptsiooni lühiajalises, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis. Selle koostatava kontseptsiooni põhjal organiseeritakse transpordi korraldus Rail Baltica raudteel, teatas RB Rail.

Opereerimisplaan peab võtma arvesse kõiki Rail Baltica raudtee tõhusaimaks toimimiseks vajalikke füüsilisi, tehnilisi, inim- ja organisatsioonilisi tegureid ning vahendeid. Plaani peamisteks eesmärkideks on vähendatud operatiivkulud taristule ning optimeeritud transporditeenused lõppklientidele. See võimaldaks tulevikus suurema turuosa üleminekut raudteeliiklusele, eelkõige Rail Balticale, mis omakorda on kooskõlas Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi eesmärkidega.