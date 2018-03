Tallinna Vesi ei plaani vee hinda oluliselt langetada

Riigikohus otsustas mullu detsembris, et Tallinna Vesi peab lahti ütlema oma vanast, 2011. aastal kivisse raiutud hinnakirjast ja kehtestama uue, konkurentsiametiga kooskõlastatud veetariifi. Sisuliselt tähendab see seda, et tallinlased võisid kuue aasta jooksul maksta liiga kõrget vee hinda.

Veebruari viimasel päeval ettevõte taotluse teele ka pani. Nende jaoks on tegu esimese Tallinna ja Saue linna tariifitaotlusega, mis ei ole esitatud pealinnaga sõlmitud teenuslepingus kokku lepitud metoodika alusel, vaid senisest metoodikast oluliselt erineva konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel, teatas vee-ettevõte börsile.

Huvitav on see, et Tallinna Vee poolt eile esitatud tariifitaotluses kalkuleeritud tariif on ligilähedane praegu kehtivale veeteenuse hinnale, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Eliis Vennik ütles, et nad lähtusid hinna esitamisel lähtub kolmest põhimõttest. «Peame tariifi kaudu katma oma kulud, peame suutma teha vajalikud investeeringud ja sealjuures peab ettevõte olema finantsiliselt jätkusuutlik ka praegusel juhul, mil ettevõte ei saa kaasata ELi rahastust,» märkis ta.

Venniku sõnul tuleb silmas pidada, et nendepoolse taotluse esitamisega kooskõlastamise protsess alles algas. Kuna see on Tallinna Veele esimene taoline taotlus, siis kindlasti on seal kohti, mis vajavad ametiga täiendavat arutelu, lisas kommunikatsioonijuht.