Elektrilevi sõlmis võrgutööde raamlepingud 40 miljoni euro väärtuses

«Rikked Elektrilevi võrgus on viimase viie aastaga peaaegu kaks korda vähenenud, mis tähendab, et selleks otstarbeks oma majas pidevat valmisolekut hoida ei ole mõistlik,» ütles Elektrilevi ehitusvaldkonna juht Kristo Külljastinen.

Rahvusvahelise hanke tulemusel sõlmis Elektrilevi kuus lepingut. AS KH Energia-Konsult koos OÜ-ga Pluvo hakkab võrgutöid tegema Ida-Harjumaal, OÜ Elrek-Mont Ida-Virumaal, OÜ Arendus & Haldus koos Empower AS-iga Lääne-Virumaal, AS Connecto Eesti Järva- ja Raplamaal ning Empower AS Hiiu- ja Saaremaal.