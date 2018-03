Vanemahüvitise ajal tulu teenimine muutub paindlikumaks

Sotisaalministeerium teatas, et esimesest märtsist on võimalik vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitis väheneks ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike eest maksab riik tänasest toetust tuhat eurot kuus kuni laste 18-kuuseks saamiseni.