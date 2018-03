SEB analüütik Hanssoni hoiatustest: valimiste eel kriitikat omaks ei võeta

Mihkel Nestor tõdes «Aktuaalse kaamera» stuudios, et tavainimene majanduse rekordilisest pea viieprotsendilisest kasvust otseselt aru ei pruugi saada, kuivõrd palgakasv on olnud juba tükk aega kiire ning tööhõive pikalt paranenud. Seevastu on kosunud ettevõtete kasumid, iseäranis hästi on läinud Eesti puidusektoril.