Linnapea: tselluloositehas 100 000 elanikuga Tartu lähedusse ei sobi

«Ka puidu väärindamine on väga mõistlik ettevõtmine, aga me peame aru saama, et seda ei saa teha 100 000 inimesega linna ja selle lähiümbruse väljatossutamisega. Välisõhu kvaliteedi halvenemine ja mõju Emajõele on ju see, mis otseselt mõjutab ka Tartu linna ettevõtluskeskkonda,» lausus Klaas.