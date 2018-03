SEB: riigi otsused nudivad ettevõtete kasvu

«Majanduses on arvamusliidriteks tavaliselt suurtettevõtted ja suurettevõtjad. Samas 99 protsenti kogu Euroopa ettevõtetest on väikesed ja keskmised ettevõtted, kes on majanduse jaoks üliolulised,» ütles SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen.