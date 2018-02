Hanschmidt laieneb liivaärisse

Kiiu Soon valmistab ehitusliiva ja müüb seda ehitusettevõtetele. Aastaaruandest selgub, et tegevusalaks on liivade fraktsioneerimine ja vee alt kaevandamine. Kiiu Soon kaevandab ehitusliiva Kuusalu ja Huntaugu karjäärist. 2016. aastal kasvas ettevõtte käive 1,7 miljonilt 2,3 miljonile eurole.