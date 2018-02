Sooman majanduskasvust: kraanade arv kinnitab seda, kuid ehitussektori hinnad on käest ära

«Ütleme nii, et kraanade arv kinnitab seda numbrit,» märkis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman, kommenteerides värskelt avaldatud 2017. aasta majanduskasvu numbrit, mis oli 4,9 protsenti ja sellega viimase kuue aasta kõrgeim.

Küll aga märkis ta, et kuigi ühelt poolt on positiivne, et majandus kasvab, siis tuleb vaadata ette, et hinnad sama kiiresti või veelgi kiiremini ei kasvaks. «Tegelikult need kasvavad. Kui me vaatame siin kinnisvarasektoris murettekitavat nüanssi seoses selle suure kasvuga, siis ehitussektor on mõnes mõttes käest ära, hinnad on viimase aastaga kasvanud 15-20 protsenti,» nentis kinnisvaraettevõtja.

Soomani sõnul muudab aga just see 15-20 protsenti ehitamise sellisel juhul mõttetuks, kui üks pere tahab hakata endale ehitama maja, mille hinnapakkumise ta võttis aasta-paar tagasi näiteks 100 000 euro peale, siis täna võib selle maja tegelikuks maksumuseks kujuneda hoopis 120 000 eurot. «Ja kõikidel inimestel seda lisa 20 000 eurot võtta ei ole.»

Sama on asi toimub ka uusarenduste turul, kus samuti on hinnad tõusnud, kuid sealgi maksab selle lõpuks kinni tarbija. «Mis tähendab seda, et need arendusprojektid, mis täna turule tulevad, on juba ehitushinna kasvu võrra kallimad,» märkis Sooman.

Nii ongi tema hinnangu, et heale majanduskasvu numbrile tegelikult aplodeerida ei saa. «See on nagu kahe teraga mõõk - ühelt poolt majandus kasvab ja see on hea, aga teisalt on sel kõrgel majanduskasvul ka negatiivsed ilmingud, mis teatud sektorites annavad rohkem tunda, teatud sektorites vähem.»