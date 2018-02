Leedu plaanib Brexiti pealt suurt kasu lõigata

Leedu keskpanga juhatuse liige Marius Jurgilas ütles väljaandele Business Insider , et Brexit toob endaga kaasa suure firmade voolavuse ning Leedu tahab saada sellest voost osa. «London jääb alati maailma fintech-südameks, kuid meil on vähemalt võimalus sellest osa saada,» ütles Jurgilas.

Suurbritannia tulevane suhe Euroopa Liiduga on jätkuvalt õhus ja murelikud finantsettevõtted üritavad riskide maandamiseks avada EL-i riikides litsentseeritud tütarettevõtteid.

Leedu Euroopa Parlamendi liige Antanas Guoga ütles Business Insiderile, et Leedu on ettevõtetele väga kulusäästlik riik, mis panustab juba praegu kõvasti finantstehnoloogiatesse. Gouga aitas näiteks eelmisel aastal avada Vilniuses blockchain'i keskuse Blockchain Centre Vilnius, mis on äratanud globaalset tähelepanu.