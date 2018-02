Ehitusfirma juht: riik peaks nüüd tellimustega hobuseid hoidma

Pikaaegse ehitusfirma juhi kogemusega Kull rõõmustas, et Eesti majandus kasvas mullu pea 5 protsenti. Ehitusturul on seda tema sõnul igati tunda. «Päris 2007. aasta tasemeni me ei küündi, kasumid olid toona ikka palju suuremad,» meenutas ta, lisades, et täna on konkurents juba liiga kõva. «Aga ega see 2007 ka normaalne ei olnud.»

Kas ehitussektoris on praegu tunda ka ohumärke, ülekuumenemist? «Mis seal salata, paljud objektid jäävad hiljaks. See on Eestis vägagi tavapäratu. Hilinemine viitab eelkõige sellele, et ei jagu oskustööjõudu ja alltöövõtjaid,» selgitas ta.

Töökäte nappus ongi ehitussektori kõige suurem väljakutse. Kuigi meie «Kalevipojad» on Kulli sõnul hakanud vaikselt Soomest, Rootsist ja Norrast tagasi koju tulema, jääb ehitajaid ikkagi puudu. See suurendab konkurentsi ja paneb palgad rallima, mis on suurim buumi märk, lisas Kull.

Veel häirib ehitusjuhti see, et kui äri juba kasvama hakkab, tahavad ühtviisi kõvasti ehitada nii riik kui ka erasektor. Ta nõustus Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoniga, et riik peaks buumi ajal hobuseid veidi tagasi hoidma ja ergutama läbi ehitustellimuste majandust siis, kui erasektor kukub ja häda käes.

«See on alati ehitussektorile veidi halb, kui riik ja erasektor tellib hoogsalt korraga. Hea oleks, kui riik toimetaks veidi teises tüsklis ja telliks siis, kui erasektor enam tellida ei jõua,» rääkis mees, lisades, et Põhjmaade valitsused oskavad seda nõudluse tasakaalu ja stabiilsust palju paremini reguleerida. «Minu soovitus riigile on see, et neid asju, mida hädapärast praegu vaja ei ole, võiks paar aastat edasi lükata.»