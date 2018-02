Selveri juht põhjendab kaubanduse pidurdavat mõju majanduskasvule ülikiire hinnatõusuga

«2016. aastal oli kaubandus üheks suuremaks kasvuveduriks, mis pikemas perspektiivis jätkusuutlik kasvumootor pole. 2017. aasta on kasvu hoovad haaranud suurenenud investeeringud ning eksport ja taustajõuna Eesti lähinaabrite ja üldine maailmamajanduse hea käekäik,» lausus Lomp.

Tema sõnul on toidukaupmeestele on tõsiseks murekohaks toidukaupade inflatsioon, mis eelmise aasta lõpukuudel ületas seitsmeprotsendilise kasvutaseme, koos alkoholi ja tubaka mõjuga isegi kümneprotsendilise kasvutaseme. «Püsivhindades jäi toidukaupade müük eelmise aasta lõpukuudel alla varasema aasta taseme.»

See on tema sõnul ka põhjus, miks kaubandus majanduskasvul hoogu maha võtab. «Toidukaupade kõrgem inflatsiooni tase püsib käesoleva aasta esimeses pooles, teiseks poolaastaks võiks prognoosida kõrgema võrdlusbaasi arvelt hinnakasvu stabiliseerumist,» ennustab Lomp. Samas just kõrge inflatsioon pärsib ostujõu kasvu ja mõjutab tarbijate kindlustunnet.