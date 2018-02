Ossinovski tahab tuleva aasta alkoholi aktsiisitõusud ära jätta

«Rahandusministeerium on teinud vea piirikaubanduse prognoosimisel ning on ainuõige varasemaid otsuseid korrigeerida. Just seepärast arvan, et juba (endise valitsusjuhi ja reformierakondlase Taavi - toim) Rõivase poolt 2019. aastaks planeeritud aktsiisitõus tuleks ära jätta,» ütles Ossinovski kirjas parteikaaslastele.

«Kuna Läti tõstab ka oma aktsiise, siis selle muutuse tulemusena on peagi viinaaktsiisi vahe kahe riigi vahel väiksem, kui see oli 2016. aastal, mil piirikaubandus hoo sisse sai,» ütles Ossinovski. Tema sõnul väheneb alates märtsist, kui Läti tõstab oma alkoholiaktsiisi, ka õlle aktsiisivahe Eesti ja Läti vahel pisut üle 20 sendini pudeli kohta.

«Koos selle korrektuuriga võime selgelt öelda, et alkoholipoliitikal on joon all. Õiged otsused on tehtud ning jääme ootama selle positiivseid tulemusi. Nii rahvatervisele kui ka erakonnale,» lisas Ossinovski. «Järgmise sammuna peame aga taas tõstma fookusesse need päris sotsiaaldemokraatlikud teemad, mida meie valija meilt ootab.»

Varasemalt on teatanud soovist alkoholi aktsiisitõusud tuleval aastal ära jätta Isamaa ja Res Publica Liit (IRL). «Loomulikult me ei pea mõistlikuks alkoholiaktsiisi tõstmist,» ütles IRL-i esimees Helir Valdor Seeder veebruari alguses.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles seepeale, et eelarvestrateegia aruteludel tuleks kaaluda aktsiisipoliitika muutmist ja valitsus võib tulevaks aastaks plaanitud alkoholi aktsiisitõusu ära jätta, kui rahandusminister sellele sammule katteallikad leiab.

Alkoholi aktsiisi määrad on viimastel aastatel kasvanud märgatavalt. Enim on kasvanud lahjade alkohoolsete jookide aktsiis, millest õlle oma on näiteks 2015. aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud. Aktsiiside tõusuga on samaaegselt käivitunud alkoturism Lätti ja alkoholiaktsiiside laekumise pidurdumine.

Osaliselt sellest tingituna otsustas koalitsioon käesoleva aasta veebruariks plaanitud aktsiisistõuse vähendada poole võrra. Samas ei muudetud 2019. ja 2020. aastal aktsiisitõuse. Nii tulevaks kui ka ületuleval aastal peaks alkoholiaktsiis kerkima 10 protsendi võrra, välja arvatud veini oma, mis peaks kasvama 20 protsenti.