Räppar 50 Cent sattus bitcoini skandaali

Armastatud räppar jagas oma fännidega Instagrami vahendusel fotosid meedias ilmunud artikli kuvatõmmistest, milles räägiti, et mees on Bitcoini miljonär. Räppar lisas sinna juurde pealkirjaks, et ta tõepoolest unustas 7,5 miljoni dollari väärtuses bitcoinide omamise, vahendab Markets Insider.

Nimelt oli ta 2014. aastal aktsepteerinud oma albumi makseid bitcoinides ning unustas selle seejärel ära. Suur oli aga tema üllatus, kui ta avastas, et bitcoini väärtus on tõusnud ning ta on värske krüptoraha miljonär. «Ma olen nii uhke enda üle,» kirjutas mees Instagrami postituse alla.

Vaatamata ilusale jutule, tuli hiljem aga välja, et räppar siiski valetas oma ootamatu õnne kohta.