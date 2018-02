Euribor püsib muutumatuna

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB nõukogu jättis 25. jaanuaril toimunud istungil intressimäärad muutmata. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär jäi ajalooliselt madalaimale tasemele -0,4 protsendil. Samuti jättis ECB põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi 0 protsendile. Laenamise püsivõimaluse intressimäära jättis ECB 0,25 protsendile.

2015. aasta märtsi alguses teatas ECB, et alustab avaliku sektori võlakirjade kokkuostuprogrammi (QE), mis võib mõjutada ka Euribori. Sama aasta detsembri alguses teatas keskpank, et pikendab programmi kestust kuue kuu võrra ning lubab osta ka kohalike omavalitsuste võlapabereid. 2016. aasta aprillist lisandusid programmi ka eurovõlakirjad, mille on emiteerinud erafirmad, välja arvatud pangad.