Nortali juht majanduskasvust: praegu rokime koos teistega, kuid pohmelus tuleb pikk ja valus

«Eesti on väike avatud majandus ja me oleme nii heas kui halvas sõltuvad nii oma suurtest eksporditurgudest kui ka globaalselt kapitaliturust,» lausus Nortali juht Eesti 2017. aasta 4,9-protsendilist majanduskasvu kommenteerides.

Ta märkis, et heal ajal tähendab see seda, et meil on potentsiaal kiiremini kasvada, aga halval ajal tähendab see väga järsku langust, sest meil ei ole ei oma suurt siseturgu ega ka pikaajalist kohalikku kapitali, mis meie kukkumist pehmendaks.

«Praegu on käimas hoogne globaalne pidu ja me rokime koos teistega. Kui aga ühel hetkel peaks pohmelus saabuma, siis see saab olema pikk ja valus,» nentis Alamäe. Kõige valusam saab tema hinnangul siis olema ettevõtete likviidsuse kiire kokkukuivamine.

«Täna ma ei näe, et keegi tegeleks sellele proaktiivselt rohu otsimisega, sest pidu on alles haripunktis,» lausus Nortali juht. Ja edu naudib praegu kindlasti ka valdkond, kus ettevõte ise tegutseb. «Kui rääkida tehnoloogiasektorist, siis nii Eestis kui kõigis teistes meie riikides ringi vaadates on selge, et sektor buumib.»

Alamäe usub, et kui Eesti IT-ettevõtted suudavad globaalselt oma head digimainet hoida, siis see peaks loodetavasti kindlustama sektori edu ka pikaajaliselt.

Kõige suurema takistusena näeb ta siin Eestile kroonilist tööjõupuudust, mis ei leevene. «Meie ettevõtete edasise kiire kasvu eelduseks on see, et nad suudavad endale meeskondi ehitada ka väljaspool Eestit.»

Nortal ise on hetkel kiire kasvu faasis. «Me laieneme uutel turgudel nii USA-s, Põhjamaades, Saksamaal kui ka Pärsia lahe riikides. Meie meeskond on teinud väga kvaliteetset tööd ja tänu sellele oleme suutnud ennast edukalt positsioneerida suhteliselt eksklusiivsesse nišši,» kirjeldas Alamäe.

Ka ütles ta, et ettevõttel on tekkimas rahvusvaheliselt hinnatud bränd segmendis, kus konkurents käib loodava väärtuse, mitte hinna pealt. «Täna oleme õnneks juba olukorras, kus saame valida klientide ja projektide vahel valida,» lausus Alamäe.

Eestis keskendub Nortal praeguste klientide heale teenindamisele. «Uusi kliente otsime eelkõige selliseid, kus meeskonnal oleks väljakutset ja projektidel kõrge ühiskondlik või äriline mõju.»

Eesti majanduskasv oli eelmisel aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9 protsenti, olles sellega viimase kuue aasta kõrgeim. Programmeerimise ja tarkvaraarenduste toel jätkus tugev kasv info ja side tegevusalal, kus lisandväärtus suurenes mullu 15,6 protsenti.