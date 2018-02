Isesõitev veoauto pole enam mingi utoopia

Logistika- ning autoveoettevõtted on veendunud, et kõik liigub hetkel just sellises suunas, kus seesugune uus reaalsus meile omaks võiks saada. Tehnoloogia, mis seda võimaldab on olemas juba aastaid, ka esimesed katsetusedki selleks on tehtud. Techcrunch kirjutas 2016. aastal, kuidas Uberile kuuluva kaubafirma Otto isesõitev veok USAs 50 000 purki õlut Fort Collinsist Colorado Springsi transportis. Lihast ja luust juhti kasutati ohutuse tagamiseks vaid linnades, 193 kilomeetrit kiirteel juhtis veoauto ennast aga täiesti ise – edukalt.

See aga tähendab väga suurt muutust logistika- ning veondussektoris. On selge, et robotid isesõitvates autodes ei vaja teeäärsetes tanklates puhkust, seega kasvab liikumiskiirus ning vähenevad ettevõtte kulud juhtide palga arvelt. Sellega jällegi kasvab autotranspordi konkurentsivõime. Samale järeldusele jõudis ka veebruari keskel avaldatud isesõitvate autode Eesti ekspertgrupi lõppraport. 2016. aastal isejuhtivate sõidukite ekspertrühma ellu kutsumine näitab, et kõik võimalikud esimesed sammud sellise tuleviku nimel on astutud. Näiteks kompab raport küsimust, kuidas juba aastaks 2030 oleks 90 protsenti Eestis läbitud kilomeetritest isejuhtivad ja mida selline väga radikaalne muutus tähendaks avaliku sektori, ettevõtluse ja ühiskonna jaoks laiemalt.

Isejuhtivate sõidukite ekspertrühma juhi Pirko Konsa sõnul ei esitatud küsimust kas vaid millal. «On selge, et robotitel on kaasaegse ühiskonna tööjaotuses järjest olulisem roll. Isejuhtivad autod on lihtsalt ratastega robotid, mis tuleb Eesti transpordisektori ja riigi konkurentsivõime tõstmiseks kavalalt tööle panna,» selgitas Konsa. Riigikantselei digi-innovatsiooni nõuniku Marten Kaevatsi sõnul ei kirjelda lõppraport üksikasjalikult tehnilisi lahendusi, kuna selle valdkonna tehnoloogias toimub väga kiire areng. «Olulisem on, et kui enne ekspertrühma kokkukutsumist ei olnud Eestis teemaga tõsiselt tegeletud, siis nüüd on olemas esialgne teekaart ja pilootprojektid, mille elluviimise järel on Eesti valmis iseotsustavate ja -õppivate robotite ajastuks,» rääkis Kaevats.

Ekspertgrupp on seisukohal, et isejuhtivate sõidukite temaatikat tuleb vaadata terviklikult ning tehnoloogia kõrval lahendada ka poliitilised, ühiskondlikud ja õiguslikud küsimused. Ka selleks on täna juba samme astutud, sest alates 2017. aasta märtsist on isejuhtivate sõidukite testimine kõikidel avalikel teedel seaduslik kogu Eestis. Seda hetkel veel juhul, kui inimjuht on võimeline sõiduki liikumist mõjutama ja olema seeläbi õiguslikult vastutav.