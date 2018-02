Tallink Grupi puhaskasum kasvas 49,3 miljoni euroni

«2017. aasta oli Tallink Grupi jaoks reisijate mahtude ja nii mõnegi muu näitaja osas tõepoolest rekordiline. Mul on hea meel, et meie suur investeering Megastar on osutunud väga edukaks ja aitas kaasa kontserni kasumi kasvule, seda hoolimata tihenenud konkurentsist. Ka meie kaubaveoäri kasvas eelmisel aastal jõudsalt kõigil liinidel, mille positiivset mõju kontserni aastatulemustele ei saa alahinnata,» kommenteeris tulemusi AS Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister.