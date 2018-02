Bitcoini loojat süüdistatakse 5 miljardi varguses

Süüdistused on esitanud Kleimani vend, sest Kleiman suri 2013. Aastal. Süüdistuse kohaselt võtlsis Wright Kleimani allkirja, et võtta endale Kleimani poolt kaevandatud Bitcoinid.

Süüdistuses on välja toodud ka, et on ebaselge, kas Wright, Kleiman või nad mõlemad olid bitcoini loojad. Dokumendti on lisatud aga, et mõlemad mehed olid kindlalt seotud bitcoinidega juba nende loomisest saati.