KOMMENTAAR

Ratas kiirest majanduskasvust: tunnustust väärivad kõik ettevõtted ja töötajad

Peaminister Jüri Ratase sõnul näitab eelmise aasta 4,9-protsendiline majanduskasv Eesti inimeste ja ettevõtete head tööd ning me peame pingutama, et selle mõju jõuaks kõigi Eestimaa inimesteni.

Ratas avaldas heameelt, et Eesti mullune majanduskasv oli tublisti suurem kui eelnevatel aastatel ning kiire kasv jätkus ka aasta lõpus. «Majanduskasvu kiirenemine, mis ületas ka kõige optimistlikumad ootused, on hea uudis ning sellesse panustamise eest väärivad tunnustust kõik meie ettevõtted ja töötajad,» ütles ta.

Ratase sõnul on märkimisväärne, et majanduskasv oli mullu laiapõhjaline ning majanduse näitajad paranesid enamikus valdkondades. «Meile lisab kindlustunnet asjaolu, et paljudes majandusharudes suurenesid investeeringud, mida toetasid pärast mitmeaastast langust viimaks tõusule pööranud ettevõtete kasumid,» lausus ta.

Erilist rõõmu võib peaministri sõnul tunda selle üle, et Eesti tööturg on tugev – meie ettevõtted lõid eelmisel aastal hulgaliselt uusi töökohti, paljud inimesed leidsid endale töö ning vähenes palkade ebavõrdsus.

«Inimlikult on mul hea meel näha, et kahanenud on pikaajaline töötus, mis on inimestele emotsionaalselt raske ja viib nad sageli ka vaesusse. Loomulikult väärib märkimist veel inimeste tööviljakuse kasv, mis on omakorda võimaldanud palkasid tõsta,» ütles ta.

Ratase sõnul tuleb nüüd pingutada, et meie majanduse areng jätkuks ja kasv kujuneks võimalikult pikaajaliseks. «Oluline on, et Eesti majanduskasv oleks kaasav, looks võimalusi kõigile ühiskonna osadele ning jõuaks kõigi Eestimaa inimesteni. Suurema ühiskondliku võrdsusega kaasneb omakorda majanduse edasine areng,» lisas peaminister.