Rahapesuskandaal jõudis kardetud meheni

Taani väljaandel Berlingske on allikas, kelle sõnul teadsid Danske panga juhid, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlased kasutavad ära panka enda raha lääne finantssüsteemi pesemiseks. Õigemini on neil mitu salajast allikat, millest üks on info, mis pärineb Danske panga sisesest raportist.