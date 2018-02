Hololei: Rail Balticu suuri hankeid peaks korraldama ühisfirma

«Meie kogemus on olnud jah, et piiriülesed projektid oleksid efektiivsemalt juhitud, siis peaks olema riikide ülene ühisettevõte. Asi peab lähtuma majanduslikust loogikast ja seda saab lahendada ühisettevõtte näol,» ütles Hololei BNS-ile.

Hololei sõnul tuleks riikideülesed hanked korraldada läbi ühisettevõtte, kuid väiksemaid riigisiseseid hankeid võib korraldada vastavalt ka riigisiseselt.

Hololei rõhutas, et Balti riigid peavad jõudma Rail Balticu juhtimiskorralduse osas kokkuleppele võimalikult kiiresti, kuid kindlasti hiljemalt aprilliks.

«Meie selge huvi on olnud kogu aeg, et saaks paika, mis on ühisettevõtte pädevus. Selle peale on läinud väga palju auru. Oluline on, et projektiga minnakse edasi,» lisas Hololei.

Eesti ja Leedu usalduse kaotusest hoolimata lahkumast keelduv Rail Balticu ehitamiseks loodud RB Raili juht Baiba Rubesa sõnul peavad Euroopa Komisjoni nõudel kolm Balti riiki raudtee rajamise struktuuris lihavõtteks kokkuleppele jõudma.

Rail Balticu Eesti poolse koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul ei ole kolme Balti riigi vahel Rail Balticu küsimuses erimeelsusi.

«Kolme riigi vahel on juba 2016. aastast kindlasti klaar see, kes mida projekti raames teeb - kes ehitab, kes projekteerib. Viimasel ajal on tekkinud erimeelsused ühisettevõtte juhatusega sel teemal, aga usun, et lähiajal saab ka need klaariks,» ütles Kaunissaare.

1. veebruaril avaldasid Eesti ja Leedu esindajad RB Raili aktsionäride üldkoosolekul ettevõtte juhile Baiba Rubesale umbusaldust, Läti jäi erapooletuks. Kuivõrd Rubesa tagasikutsumiseks on vaja ettevõtte nõukogus ka Läti esindajate toetust, ei ole senini olnud võimalik teda tagasi kutsuda. Rubesa ise keeldub lahkumast. Läti on seisukohal, et RB Raili praegune juhtkond peab jätkama.

Rail Baltic Estonia tegevjuhi Riia Sillave sõnul avaldati Rubesa suhtes rahulolematust erimeelsuste tõttu projekti juhtimises ja leiti, et on vaja teha muutusi.

«RB Raili juhi püüded luua muljet väidetavast aktsionäride tülist on täiesti alusetu. On vaid erimeelsused RB Raili juhiga, kes on kaotanud usalduse ja kelle tegevus võib mõjutada projekti mainet. Praegu teevad kõik projekti partnerid kolmes Balti riigis lähedast koostööd projekti edukaks ja aegsaks valmimiseks,» ütles RB Raili nõukogu aseesimees ja RB Raili Leedu aktsionäri Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovskis möödunud nädalal.

Peale umbusalduse avaldust on Rubesa öelnud, et vaidlus võib seada ohtu Rail Balticu rahastamise. Lisaks ei ole Rubesa nõustunud ametist lahkuma. Tema ametiaeg peaks lõppema sügisel.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Selle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades Eesti RB Rail AS-ile, Läti SIA-le Eiropas Dzelzceļa Līnijas ja Leedu UAB-le Rail Baltica Statyba.