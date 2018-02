Politseile teatati mullu sadadest investeerimispettuse kõnedest

«Paljud nendest teadetest on olnud heade kodanike poolt, kes on tundnud kelmuse ära ja soovisid ka üldsust hoiatada. Oli ka juhtumeid, kus inimesed kaotasid oma raha ehk siis inimesed investeerisid oma raha selliste kõnede tagajärjel, kuid hiljem oma alginvesteeringut või teenitud kasumit välja võtta ei olnud enam võimalik. Kahjud ulatusid mõnest sajast eurost mitmekümne tuhandeni,» lisas Kelt.

Soome Helsingin Sanomati teatel on Soomes viimastel aastatel langenud valdavalt Hong Kongi päritolu väitvate telefonipetturite ohvriks ligi 70 soomlast, kes on kaotanud keskmiselt 70 000 eurot.

Soome politsei teatel on petuskeem laialdane kogu Euroopas ning nende ohvrid on kaotanud kümneid miljoneid eurosid.

Ka BNS-i kontorisse on viimastel kuudel helistanud isikud, kes väidavad, et asuvad Hong-Kongis ja soovivad inimest investeerima meelitada. Nende küsitlemise järel on ilmnenud, et tegelikult paiknevad nad Indias Bangalores ja kasutavad valenimesid.