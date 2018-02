Euroopa naerualune – Berliini uus lennujaam

Suurte infrastruktuuriehitistega on nii, et tihti lähevad need planeeritust märkimisväärselt rohkem maksma ja ka valmimistähtajad kipuvad venima. Nii on mõned neist muutunud täielikeks naljanumbreiks, sest neelavad kordi rohkem raha ning valmivad kümmekond või enamgi aastat kavandatust hiljem.