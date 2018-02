Finantsinspektsioon kaalub menetlust Danske panga suhtes

Täna ilmunud loole Putini plaanist Eesti kaudu raha pesta, andis omapoolse kommentaari ka Finantsinspektsioon. Inspektsiooni koduleheküljel avaldatud teates seisis, et finantsinspektsioon tegi 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis rea kohapealseid kontrolle, mille käigus tuvastati ulatuslikud, pikaajalised ja süsteemsed rahapesu tõkestamise normide rikkumised.

Finantsinspektsioon leidis 2014. aastal muu hulgas, et Danske pank ei ole teiste seas kõnealust mitteresidendist klienti ehk Lantana Tradei piisavalt analüüsinud. Danske panga Eesti filiaal ei esitanud ülalkirjeldatud menetluses tõendeid selle kohta, et esines vastav pangasisene analüüs, kus tuvastati või esitati kahtlus Lantana Trade LLP tegeliku kasusaaja või vastava äri kohta. Teiste seas antud äriühingu suhtes esinenud tegevusetus moodustas finantsinspektsiooni poolt pangale tehtud etteheite sisu.

Finantsjärelevalveasutuse võimalik eksitamine järelevalvemenetluses on finantsinspektsiooni silmis tõsine rikkumine, kui Danske pank ise omas selle kliendi kohta täiendavat kõnealust teavet, mida kohapealse kontrolli käigus ei esitatud. Selle kontrollimiseks kaalub finantsinspektsioon vastava menetluse rakendamist. Vastavalt seadusele ei ole finantsjärelevalvemenetlus avalik.

Vastavalt Euroopa Liidu õigusele teeb Taani krediidiasutuse, sealhulgas tema sisekontrollisüsteemi kui terviku toimimise üle järelevalvet Taani pädev asutus. Eestis tegutseva Euroopa Liidu krediidiasutuse filiaali suhtes on Eesti finantsjärelevalveasutuse ülesanded piiratud. Finantsinspektsioon on oma pädevust rakendanud, olulise Danske panga Eesti filiaalist lähtunud rahapesu riski aastatel 2014-2015 oma tegevusega lõpetanud. Seoses ülaltooduga on informeeritud Taani finantsjärelevalve asutust.