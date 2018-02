Saksamaa linnad võivad nüüdsest keelustada diiselmootoriga autod

Leipzigi föderaalne administratiivkohus teatas, et Stuttgart ja Düsseldorf võivad seaduslikult keelata oma teedel vanemad ja saastavamad diiselmootoriga autod, seades nii pretsedendi ka ülejäänud riigile, kirjutab BBC .

Taolisele keelule on seisnud vastu nii Saksamaa valitsus kui ka autotööstus, kelle sõnul muutuks diiselautosid omavate inimese elu palju raskemaks ja nende sõidukid hakkaksid järsult väärtust kaotama.

Kõrgem kohtuotsus langetati pärast seda, kui mitmed liidumaad hakkasid protesteerima Stuttgardi ja Düsseldorfi kohalike kohtude määratud keeldude üle, mis said alguse keskkonnakaitseorganisatsiooni DUH esitatud hagidest.

Föderaalse administratiivkohtu hinnangul on keelud õigustatud selle pärast, et umbes 70 Saksamaa linna ületasid möödunud aastal EL-i lämastikoksiidi piiranguid.

Diiselautod on sattunud Saksamaal teravama kriitika alla pärast seda, kui Volkswagen tunnistas 2016. aastal, et on kasutanud illegaalset tarkvara heitmenäitude manipuleerimiseks.