EAS toetab 109 000 euroga Piirissaare hõljuki ostmist

Uus hõljuk on vajalik selleks, et tagada laevaliikluse pidamine raskete ilmastikuolude korral. Uus hõljuk vahetab välja üle kümne aasta vanuse ja praeguseks amortiseerunud sõiduki. «Selleks, et parandada mandri ja Piirissaare vahelist ühendust, seda just hilissügisel, talvel – kui jääteed ei ole – ja varakevadisel perioodil, kui laevaliikluse pidamine on ilmastikust tingitud probleemide tõttu võimatu, hangitakse 2018. aastal EAS-i toel hõljuk,» rääkis Piir.