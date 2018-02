Vitamiinimüüja hagi Tallinna börsile pääsemiseks jäi rahuldamata

Oktoobris Tallinna börsi poolt kauplemisloata jäänud toidulisandimüüja AS Medical Pharmacy Group esitas 3. novembril Tallinna börsi vahekohtule hagiavalduse, milles soovis oma aktsiate Tallinna börsil kauplemisse võtmist.

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas oktoobris peale taotluse arutelu keelduda Meravita kaubamärgi all toidulisandite müüja AS-i Medical Pharmacy Group B-aktsiate kauplemisele võtmisest First North turul.

Komisjoni hinnangul võisid AS-i Medical Pharmacy Group finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet.

Börsi hinanngul oli oluline meeles pidada, et kauplemisele võtmine on lisaks avaliku kauplemise võimaldamisele börsi kauplemissüsteemis ka sõnumiks nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele investoritele selle kohta, et nimetatud väärtpaberid ja nende emitent vastavad kindlatele kriteeriumitele.