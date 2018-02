Tagasiastumine Kreeka moodi: rikas tööminister lahkus valitsusest koos abikaasaga, sest lasi endale eluasemetoetust maksta

Kreeka valitsusametnike sõnul rahuldas Kreeka peaminister Alexis Tsipras esmaspäeval töö aseministri Rania Antonopoulouse tagasiastumispalve pärast seda, kui nädalavahetusel oli avalikuks tulnud, et viimased kaks aastat on ta saanud 23 000 euro väärtuses ebaõiglaselt sotsiaaltoetusi.

Antonopoulou on abielus Kreeka majandusarengu ministri Dimitri Papadimitriouga, kes naise tagasiastumist eile kommenteerida ei soovinud, küll aga esitas täna temagi lahkumisavalduse, kuna elas majas, mille pealt toetust maksti, koos oma abikaasaga. «Peaminister Alexis Tsipras rahuldas minister Dimitri Papadimitriou tagasiastumispalve,» teatas Kreeka valitsuse pressibüroo täna hommikul.

Ministritest paar elas enne 2015. aastat USAs, kus nad tegutsesid majandusõppejõududena New Yorgis asuva Bard kolledži Levy majandusinstituudis. Nad võtsid oma senise tööandja juures tähtajatu puhkuse, et asuda vastavalt 2015. ja 2016. aastal Tsiprase valitsuses ministritena tööle. Nende alaline kodu on tänaseni Ameerikas.

Antonopoulouse juhtum on saanud palju avalikusse kriitikat just seetõttu, et hoolimata sellest, et ta on niigi rikas, on ta viimased kaks aastat taotlenud igakuiselt 1000-euro suurust eluasemetoetust, mida seaduse järgi on küll õigus saada kõigil ministritel, kellel ei ole alalist eluaset Ateenas.

Antonopoulouse taandumise taga on opositsioonierakonnad, kelle sõnul võis toetuse maksmine ministrile olla küll juriidiliselt korrektne, kuid sobimatu, arvestades, kui kalliks on kinnisvarahinnad viimase kaheksa majanduskriisi järgse aasta jooksul Kreekas läinud. Juhtumi tõi eelmisel nädalal avalikuks opositsioonimeelne päevaleht Eleftheros Typos.

Minister tunnistas eile, et on kahe aasta peale saanud kokku 23 000 eurot eluasemetoetust, kuid ühtlasi rõhutas, et tal on seaduse järgi igasugune õigus seda taotleda. «Ma kindlasti ei tahtnud sellega Kreeka inimesi solvata,» ütles ta pressiteate vahendusel.

Oma tagasiastumist põhjendas ta aga sellega, et tema rahaasjade avalikuks tulemine on põhjustanud avaliku pahameelelaine. 2015. aastal deklareeris Antonopoulou aktsiatulu ca 276 000 euro väärtuses ning aastasissetulekuna 70 000 eurot. Tema abikaasa deklareeris aktsiatulu üle ca 2,2 miljoni euro ning aastasissetulekuna üle 450 000 euro.

Valitsuse sõnul plaanitakse kaotada ministritel, kes ei kuulu parlamenti, eluasemetoetuse taotlemise võimalus üldse ära. Juhtum on tekitanud valitsusele palju piinlikkust, kuna nad on lubanud, et vähendavad raiskamist riigisektoris ning on viimastel aastatel erinevaid kreeklastelt kogutavaid makse oluliselt tõstnud ning riiklike hüvitisi vähendanud.