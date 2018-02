Pro Kapitali puhaskasum vähenes aastaga 88 protsenti

Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 69 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta alguses. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.

Kristiine Citys (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks neli hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 118 korterit 124-st. Valmimas on kaks järgmist maja. Jätkus viienda hoone korterite eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 25 eelmüügilepingut 31-st ja kuuenda hoone eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 8 eelmüügilepingut 31-st. Korterite eelmüük on alanud ka seitsmendas hoones. Marsi 6 projekt on valminud ja 36 korterit 45-st on omanikele üle antud.