Eesti Energia kaotas suure osa kasumist

Eesti Energia alustas 2017. aasta teises pooles elektri ja gaasi müüki ka äriklientidele Poolas, kus praeguseks on leitud üle 50 kliendi. Lätis tõusti pärast sealse gaasituru avanemist riigi suuruselt teiseks gaasimüüjaks. Käesoleva aasta kevadel alustab Eesti Energia elektri müügiga ka Soomes ja Rootsis. Soomes pakutakse energiateenuseid koduklientidele, Rootsis aga nii kodu- kui ka äriklientidele.

Tootsi kinnistu on endiselt sihikul

Andri Avila sõnul on Eesti Energia strateegia suunatud kasvule ja puhtamale energiale: eesmärk on toota 2021. aastal 40 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest. Selle jaoks on loodud ka tütarfirma Enefit Green, mis plaanib tootmist laiendada kontserni senistel turgudel Läänemere piirkonnas.

Lisaks on valitsus kokku leppinud Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimise. Kas ja kuna see juhtub, sõltub suuresti ka sellest, kas Enefitil õnnestub endale saada Tootsi tuulepargi kinnistu, kuhu on plaanitud rajada riigi suurim tuulepark.

Praegu on kinnistu võõrandamine takerdunud kohtuvaidlustesse, kuna eraomanikele kuuluvad energiafirmad on veendunud, et riik on magusa maatüki liiga lihtsalt Eesti Energiale kätte mänginud.

Sellest hoolimata ütles Hando Sutter, et nad on valmis jätkama Tootsi tuulepargi väljaehitamist, kui ettevõttel õnnestub enampakkumine võita. «Oleme projektiga palju tööd teinud – tehnoloogiahange on tehtud, liitumispunkti ehitus on lõpusirgel. Sellega oleks võinud kiiresti edasi minna, ammendunud turbaraba oleks saanud Eesti suurima tuulepargi,» selgitas Sutter.