Rubesa arvates võib Rail Balticu projekt Euroopa rahastusest ilma jääda

«Brüsseli koridorides juba üleval küsimus, kas kolm Balti riiki üldse tahavad Rail Balticut kavandatud viisil valmis ehitada ning kindlustada, et saaksime 2020. aastal algaval eelarveperioodil need soovitud neli miljardit eurot,» lausus RB Raili juht Rubesa.

Rubesa on varem vihjanud, et peamine probleem on Leedu positsioon, sest leedulased ei ole tegelikult huvitatud Rail Balticust.