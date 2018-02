Pangatöötaja vihje: Putin plaanis Eesti kaudu raha pesta

Danske panga Eesti filiaal sulges 2013. aastal 20 Vene kliendi kontod, saades vihje, et need on seotud ebaseadusliku tegevusega, vahendab The Guardian.

Eelmisel aasta septembris tuli välja, et Danske panga Eesti filiaalis tehti aastatel 2012 kuni 2014 Aserbaidžaani firmadele ligi 2,9 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid. Selle käigus võis aset leida rahapesu ning altkäemaksude vahendamine Briti ettevõtete kaudu.

Värsked paljastused käivad aga juba uute ettevõtete kohta, millest enamus on registreeritud Londonis. 2013. aasta suvel avastasid Danske panga töötajad, et üks neist ettevõtetest, Lantana Trade LLP, on andnud Briti äriregistrile enda kohta valeinfot.

Vihjete kohaselt ütles Lantana äriregistrile, et on sisuliselt mittetegutsev väikese käivega ettevõte. Reaalsuses hoiustas Lantana aga ülisuuri summasid ning tegi igapäevaseid ülekandeid miljonite eurode ulatuses. Lantana Danske 2012. Aastal avatud konto, oli käigus 11 kuud.

Lantana päris omanikud olid venelased, kuid nende identiteet oli peidetud mitmete Mashalli saartel ja Seišellidel registreeritud offshore-ettevõtete taha.

Vihje kogu teema kohta tuli Taani ajalehele Berlingske, kes jagas seda väljaandega The Guardian ning organiseeritud kuritegevusest ja korruptsioonist raporteerimise projektiga (OCRRP). Vihje kohaselt ebaõnnestus pangal ametlikult tuvastada Lantana tegelikud omanikud ning arvatavasti juhtus see seetõttu, et pank avastas, et omanikeringi kuulub Putini perekond ja FSB.